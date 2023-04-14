Сигнал США или демонстрация мощи. Зачем Россия подняла по тревоге Тихоокеанский флот

В пятницу, 14 апреля, министр обороны Сергей Шойгу объявил о начале маневров ТОФ, его заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства. Тихоокеанский флот был поднят по тревоге в полном составе в девять часов утра по владивостокскому времени (02:00 мск). В Кремле подчеркнули, что внезапная проверка не связана с планами расширения НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.