Сигнал США или демонстрация мощи. Зачем Россия подняла по тревоге Тихоокеанский флот

Приведение Тихоокеанского флота (ТОФ) по тревоге в наивысшую степень боевой готовности открыто показывает остальному миру, на что способен ВМФ России. Об этом в беседе с «Политикой Сегодня» заявил военный аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Если хочешь мира — готовься к войне, здесь именно такая ситуация. <…> Мы ни от кого не скрываем, что можем сделать, если кто-то захочет проверить наши дальневосточные морские рубежи, для этого и будет проходить проверка», — констатировал Дандыкин.
В пятницу, 14 апреля, министр обороны Сергей Шойгу объявил о начале маневров ТОФ, его заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства. Тихоокеанский флот был поднят по тревоге в полном составе в девять часов утра по владивостокскому времени (02:00 мск). В Кремле подчеркнули, что внезапная проверка не связана с планами расширения НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал учения «обычной практикой» и сообщил, что глава государства Владимир Путин не планирует присутствовать на испытаниях. Между тем уже появились первые кадры, как подлодки, а также корабли и суда ТОФ вышли из баз ВМФ на Камчатке и во Владивостоке.
Как рассказал Шойгу, маневрами руководит главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Ключевой целью учений глава Минобороны назвал отработку навыков отражения агрессии потенциального противника с моря.
«Тихоокеанскому флоту предстоит отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника», — сказал Шойгу.
Министр обороны также объяснил, в чем состоит особенность маневров: участникам предстоит не допустить высадку условного противника на Южные Курилы и Сахалин. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в свою очередь добавил, что проверка пройдет в три этапа. В ходе испытаний, в частности, будет задействована дальняя авиация и дежурные силы противовоздушной обороны.
«На проверку создана учебная обстановка, характерная для периода непосредственной угрозы агрессии», — подчеркнул Герасимов.
Комментируя заявление Минобороны, военный эксперт Дандыкин обратил внимание на «непростую» ситуацию: блок НАТО расширяется, США проявляют настойчивый интерес к Арктике, «тревожные симптомы» возникают и на Востоке в связи территориальными претензиями Токио на Южные Курилы.
Поэтому Москве важно показать высокую обороноспособность страны. По словам Дандыкина, несмотря на проведение СВО и сосредоточения там множества сил, «наш порох сухой»: корабли, морская авиация, береговые войска, включая ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», находятся в боевой готовности.
«[Маневры] проводились и раньше, но в наивысшую степень готовности на всем побережье Тихоокеанский флот приводится, пожалуй, впервые. ТОФ — один из лучших наших флотов, сейчас он получает новую технику, вооружение, корабли, включая подводные лодки, атомные и не атомные — дизель-электрические, включая тральщики, корветы», — рассуждает эксперт.
По оценке Василия Дандыкина, в последние годы Тихоокеанский флот обретает «солидную мощь». Учитывая «новинки» в арсенале, ТОФ проверят на предмет готовности ответить на потенциальную угрозу, причем, как подчеркнул эксперт, именно на морском театре военных действий.