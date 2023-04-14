Силуанов отметил стабильность финансовой системы РФ

Минфин РФ сумел стабилизировать курс рубля и сохранить положительную динамику доходов граждан в 2022 году. Благодаря этому ведомству удалось сохранить доверие граждан к финансовой системе страны, передает ТАСС заявление главы министерства Антона Силуанов.
Также он отметил, что бюджетная политика еще будет нормализоваться. Первичный баланс бюджета планируется достигнуть к 2025 году.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отметил, что экономика страны может вырасти на 1,2% по итогам 2023 года.