Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий своим «безумным» заявлением о Тайване спровоцировал жесткую критику со стороны читателей издания «Гуанча».
Китайцы устроили главе польского правительства показательную порку после того, как он заявил, что победа Вооруженных сил России над киевским режимом на украинской территории воодушевит официальный Пекин напасть на Тайбэй. Они осудили его за сумасбродное заявление и сочли, что Варшава заняла первое место на мировой арене по безумным высказываниям.
«Эта страна вконец обезумела. Польша напрашивается на уничтожение», — подчеркнул один из читателей.
«Сейчас некоторые маленькие восточноевропейские страны очень рвутся вперед. Кто вселил в них такую уверенность?» — задал другой неудобный для Правительства Польши вопрос.
По их мнению, польская сторона действует по указке Вашингтона. Однако Варшава, как отметили комментаторы, перещеголяла в этом других слуг Белого дома.
Ранее сообщалось, что официальная Варшава может сыграть роль «второй» Украины в планах американских властей. Такой оценкой ситуации поделилась член Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди.