Китайцы устроили главе польского правительства показательную порку после того, как он заявил, что победа Вооруженных сил России над киевским режимом на украинской территории воодушевит официальный Пекин напасть на Тайбэй. Они осудили его за сумасбродное заявление и сочли, что Варшава заняла первое место на мировой арене по безумным высказываниям.