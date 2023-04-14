«Недоразвитый премьер». Медведев жестко осадил Моравецкого за слова о войне РФ и НАТО

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «тупицей» премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который заявил, что у Украины якобы «есть право» на удары по территории России. Своей реакцией бывший российский президент поделился в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры).
Ранее польский премьер признался, что не беспокоится по поводу прямого столкновения между РФ и НАТО, поскольку Альянс «быстро победит». В ответ Медведев не взялся прогнозировать возможный исход конфликта, подчеркнув лишь, что в случае военных действий Польша точно исчезнет с карты мира.
«Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учетом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе эта страна точно исчезнет вместе с ее недоразвитым премьером», — был категоричен зампред Совбеза РФ.
Ранее Польша и Германия заблокировали публикацию Медведева об Украине в Twitter. В ответ бывший президент РФ перевел свой пост на немецкий язык.