«Недоразвитый премьер». Медведев жестко осадил Моравецкого за слова о войне РФ и НАТО

Ранее польский премьер признался, что не беспокоится по поводу прямого столкновения между РФ и НАТО, поскольку Альянс «быстро победит». В ответ Медведев не взялся прогнозировать возможный исход конфликта, подчеркнув лишь, что в случае военных действий Польша точно исчезнет с карты мира.