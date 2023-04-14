Приходите в учебный центр ЧВК «Вагнер»: ополченец из Белгородской области обратился к землякам

Ополченцы из Курской и Белгородской областей призывают земляков присоединиться к подготовке на базе ЧВК «Вагнер».
ФАН опубликовал новое видео тренировок в лагере «оркестра». В кадр, в частности, попало обучение командиров отделений тактике, а также занятия с пулеметчиками и гранатометчиками и обкатка танком. Кроме того, курсанты учатся штурму зданий — для этого в лагере есть специальные декорации. Проходят они и инженерную и медицинскую подготовку.
Бойцы ополчения отмечают высокий профессионализм инструкторов ЧВК, каждый из которых имеет реальный боевой опыт и передает уроженцам приграничных регионов знания, полученные «в поле».
Курсант из Белгородской области призвал земляков присоединиться к программе подготовки, чтобы в случае необходимости иметь возможность постоять за родную землю.
«Ребята, не сидите дома. Приходите в учебный центр ЧВК “Вагнер”, потому что чем больше нас будет — тем быстрее победим, тем дальше отгоним врага от наших границ», — обратился он.
Обучение в лагере ЧВК «Вагнер» проходит на добровольной основе. Ополченцы не связывают себя с компанией никакими обязательствами. Записаться на подготовку может любой, для этого достаточно лишь обратиться с соответствующим запросом на почту NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru.