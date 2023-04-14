Приходите в учебный центр ЧВК «Вагнер»: ополченец из Белгородской области обратился к землякам

ФАН опубликовал новое видео тренировок в лагере «оркестра». В кадр, в частности, попало обучение командиров отделений тактике, а также занятия с пулеметчиками и гранатометчиками и обкатка танком. Кроме того, курсанты учатся штурму зданий — для этого в лагере есть специальные декорации. Проходят они и инженерную и медицинскую подготовку.