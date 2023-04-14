Премьер Шмыгаль: Франция готова передать Украине 2 миллиарда евро для восстановления страны

Париж готов выделить Киеву еще 2 миллиарда евро в рамках долгосрочной программы. Об этом заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.
На личной странице в Twitter политик написал, что недавно провел встречу с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром. В рамках беседы стороны договорились о новом пакете помощи, который планируется направить на восстановление государства после кризиса.
Ранее Шмыгаль подчеркивал, что в 2023 году Украине необходимо 14 миллиардов долларов для реализации проектов по быстрому восстановлению. Западные партнеры страны уже пообещали выделить 115 миллиардов, похвастался премьер-министр.