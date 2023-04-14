Пользователи Twitter отчитали Байдена после слов о демократии и Украине

Ранее американский лидер в социальных сетях написал, что Вашингтон осознает «ценность демократии», поэтому оказывает всевозможную поддержку киевскому режиму в ходе российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пользователи Twitter не согласились с мнением Байдена, обвинив его в наплевательском отношении к собственному народу.