Пользователи Twitter отчитали Байдена после слов о демократии и Украине

Глава Белого дома Джо Байден в очередной раз попал под шквал критики. На этот раз комментаторы в Twitter устроили политику показательную порку после слов об Украине.
Ранее американский лидер в социальных сетях написал, что Вашингтон осознает «ценность демократии», поэтому оказывает всевозможную поддержку киевскому режиму в ходе российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пользователи Twitter не согласились с мнением Байдена, обвинив его в наплевательском отношении к собственному народу.
«Скорее, ты вместе с военно-промышленным комплексом (а не с Украиной. – Прим. ред.) и против американских граждан», — написал юзер.
«А что ты сделаешь, залижешь русских до смерти?» — спросил другой.
«Ты тиран, Джо», — написал третий.
«В США вообще ничего не знают о демократии», — заключили пользователи.
Ранее хозяин Белого дома во время визита в Ирландию вновь удивил все международное сообщество. На этот раз в рамках публичного выступления Байден призвал «лизнуть мир», употребив слово lick.