Российские войска за минувшие сутки нанесли серьезный урон подразделениям ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Согласно отчету ведомства, на Краснолиманском направлении было ликвидировано до 80 солдат противника, на Купянском — порядка 60, а на Донецком — около 340 украинских националистов.
В Бахмуте (Артемовске) подразделения ЧВК «Вагнер» ведут активное наступление с целью освобождения от ВСУ западных районов города.
В Запорожской области российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ. Под Херсоном на позициях украинских националистов ликвидированы РСЗО «Град» и самоходка «Акация».