Минобрнауки России потратило 230 млн рублей на ремонт общежитий для студентов КЧГУ

Исполняющий обязанности ректора вуза Таусолтан Узденов подчеркнул, что значительная часть студентов КЧГУ приезжают на учебу из-за рубежа. Как сообщает Федеральное агентство новостей, университету крайне важно сформировать у них хорошие воспоминания об учебе. Именно с этой целью руководство вуза провело самый масштабный ремонт общежитий за последние 40 лет. Минобрнауки России выделило на ремонт 230 миллионов рублей, а руководство вуза — 20 миллионов.