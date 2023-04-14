Минобрнауки России потратило 230 млн рублей на ремонт общежитий для студентов КЧГУ

Карачаево-Черкесский государственный университет завершил работы по ремонту студенческих общежитий. Отмечается, что на их проведение было потрачено около 250 миллионов рублей.
Исполняющий обязанности ректора вуза Таусолтан Узденов подчеркнул, что значительная часть студентов КЧГУ приезжают на учебу из-за рубежа. Как сообщает Федеральное агентство новостей, университету крайне важно сформировать у них хорошие воспоминания об учебе. Именно с этой целью руководство вуза провело самый масштабный ремонт общежитий за последние 40 лет. Минобрнауки России выделило на ремонт 230 миллионов рублей, а руководство вуза — 20 миллионов.
В рамках капитального ремонта были обновлены отопительные системы, электрика, противопожарная система, а также санитарная техника. Кроме того, ремонт также был проведен и в столовой КЧГУ. Теперь она может принимать до 300 посетителей одновременно.