МИД РФ гарантировал ответные меры на высылку российских дипломатов из Норвегии

Россия предпримет ответные меры на высылку из Норвегии сотрудников посольства РФ в Осло. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она подчеркнула, что решение Норвегии выслать российских дипломатов наносит вред отношениям двух стран.
«Эти действия не останутся без реакции с нашей стороны, реализуем жесткий ответ», — сказано в заявлении Захаровой на сайте МИД.
Ранее Норвегия объявила о признании персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства. Данное решение было принято якобы с целью снизить «нежелательную разведывательную деятельность».