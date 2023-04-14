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МИД РФ гарантировал ответные меры на высылку российских дипломатов из Норвегии

Политика
МИД РФ гарантировал ответные меры на высылку российских дипломатов из Норвегии

Россия предпримет ответные меры на высылку из Норвегии сотрудников посольства РФ в Осло. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что решение Норвегии выслать российских дипломатов наносит вред отношениям двух стран.

«Эти действия не останутся без реакции с нашей стороны, реализуем жесткий ответ», — сказано в заявлении Захаровой на сайте МИД.

Ранее Норвегия объявила о признании персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства. Данное решение было принято якобы с целью снизить «нежелательную разведывательную деятельность».

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