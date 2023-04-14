Исполнитель песни «Фантазер» Евдокимов «отменил» себя из-за антироссийских высказываний

Исполнитель песни «Фантазер», украинский певец Ярослав Евдокимов самостоятельно «отменил» себя в России. Пользователи Сети напомнили ему об интервью 2019 года, в котором он облил страну грязью.
Тогда Евдокимов заявлял, что в ситуации, происходящей в Донбассе, виновата российская сторона. Так, по мнению опального артиста, страна должна жить по-европейски.
«Это нормальная страна? Я считаю, это уродливая страна, это страшно стыдно!» — высказывался он.
На данный момент концерты Евдокимова в России начали отменять. Многих удивляет то, что артиста не осудили еще в 2019 году, а дали ему возможность и дальше зарабатывать деньги в стране, которую он ненавидит.