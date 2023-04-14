Эксперт Насонов высоко оценил значение визита министра обороны КНР в Россию

Приезд главы минобороны Китая Ли Шанфу в Россию свидетельствует о прочных отношениях между государствами. Об этом рассказал военный эксперт Роман Насонов.
В комментарии для РИАМО он назвал укрепление отношений России и КНР новой фазой, когда сотрудничество входит в отрезок времени регулярных решений.
«Данный визит символизирует то, что отношение между Россией и Китаем, во-первых, существуют, во-вторых, достаточно прочны», — отметил эксперт.
По его мнению, сейчас трудно говорить о возможной военной поддержке со стороны Китая, однако то, что страны являются союзниками, можно увидеть невооруженным глазом, а этап открытого противостояния всех мировых стран, кроме России, пока не наступил.
Насонов добавил, что китайские власти четко демонстрируют и дают понять, что США для них не друг и не партнер, а находится в статусе врага. При этом значение визита Ли Шанфу в Россию переоценить невозможно, заключил эксперт.