Стремление взять под контроль Ближний Восток стало стратегической ошибкой Соединенных Штатов. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
Политик в своем Telegram-канале отметил, что враждебная стратегия США на Ближнем Востоке спровоцировала усиление контактов стран с Россией и Китаем. Теперь Москва и Пекин стали главными игроками в регионе.
«Вложив около 8 триллионов долларов в эти войны, США ушли оттуда практически ни с чем», — подчеркнул Пушков.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США и НАТО превратили Украину в полигон для испытания оружия, в том числе биологического.