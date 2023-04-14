Киев в очередной раз продемонстрировал готовность копировать методы Третьего рейха решением отправить в зону боевых действий юных биатлонисток, заявил обозреватель «КП» Виктор Баранец.
Так в комментарии для iReactor он оценил сообщения из зоны спецоперации. Как выяснилось, Киев разместил биатлонисток-снайперов на Херсонском направлении, где они обстреливают позиции ВС РФ.
Собеседник журналистов признал, что такое подразделение действительно может представлять угрозу, ведь речь идет о чемпионках, собранных со всей Украины. В то же время подход командования ВСУ он назвал неправильным.
«Мы до такого, я бы сказал, гитлеровского подхода, когда делается снайперский Гитлерюгенд из девчонок, которым 14-16 лет — мы до этого не дошли и никогда не дойдем», — сказал Баранец.
По словам обозревателя, ситуация наглядно демонстрирует острый дефицит кадров в украинской армии. Как следствие, генералы «скребут по сусекам», игнорируя элементарные моральные нормы.