Defence24: в Польше заявили о трудностях с ремонтом танков украинских войск

Польский завод Bumar Łabendy столкнулся со сложностями по поводу ремонта танков Т-64 украинской армии, поскольку они сильно отличаются от выпускаемых в республике Т-72. Об этом говорится в статье издания Defence24.
Автор публикации отметил, что в Т-72М и Т-72М1 отсутствовала настоящей системы управления огнем, у них был только лазерный прицел. В это же время у танков Т-64Б/БВ имеется устаревшие 1А33 «Обь» и 1А43У «Рось».
«Неизвестно, какие запасы комплектных систем и агрегатов управления огнем могут быть в распоряжении Украины, но неизбежно, что они будут таять по мере продолжения конфликта и износа военной техники», — пишет издание.
Кроме того, указывается, что двигатели для Т-64 уже давно были сняты с польского производства, а это вызывает проблемы с их обслуживанием и усовершенствованием. При этом наращивание сил по их выпуску будет требовать огромных средств.