Невыдача виз Лаврову: Безпалько рассказал, чем закончится для США дипломатическое оскорбление в ООН

Соединенные Штаты намеренно нарушают дипломатический этикет, отказывая российским дипломатам в выдаче американских виз. Такой вывод сделал политолог Богдан Безпалько в интервью ФАН.
«То, что некоторые называют "дипломатическим давлением на РФ" со стороны США, на самом деле является элементами хамства. Потому что, если вы в принципе сохраняете с нами дипломатические отношения, тем более, в рамках ООН, то не выдавать американскую визу не кому-нибудь, а министру иностранных дел — это просто откровенное хамство», — прокомментировал он.
Аналитик добавил, что действия Вашингтона можно охарактеризовать как «дипломатическую пощечину» и «плевок» в сторону России. По его мнению, Белый дом умышленно нарушает этикет международных отношений «на глазах у всего мира».
«Нынешнее поведение Вашингтона выглядит крайне оскорбительно, оно само по себе означает, что Америка не может уважительно общаться не только со своими партнерами, но и с геополитическими соперниками», — сказал Безпалько.
В то же время политолог выразил уверенность, что Вашингтон в конечном итоге согласует прибытие российской делегации для участия в заседаниях ООН.
«Понятно, что, в конце концов, этот явный демарш Госдепартамента все равно закончится выдачей виз российским дипломатам. К тому же в ООН постоянно находится постпред РФ при организации Василий Небензя, который всегда адекватно отражает точку зрения России на те или иные события», — резюмировал Безпалько.
Ранее политолог Дмитрий Евстафьев заявил, что Вашингтон не может остановиться на Украине из-за риска потерять все свое влияние в мире.