Можете называть «балалаечниками» — Пригожин высказался о цензуре в СМИ по отношению к ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин связал с цензурой в СМИ попытки военного корреспондента Евгения Поддубного не упоминать официальное название формирования в своем репортаже о ситуации в Бахмуте (Артемовске).
Предприниматель оценил материал Поддубного, в котором журналист избегал наименование ЧВК «Вагнер», заменяя его словами «оркестр» или «музыканты».
«Можете называть "балалаечниками", "композиторами", да кем угодно. Как говорится, лишь бы в печку не ставили. ЧВК "Вагнер", запишите себе, называется "Вагнер", потому что Дмитрий Уткин основал ЧВК "Вагнер" и был первым человеком, который взял в руки автомат и пошел защищать интересы России в рядах новой структуры, которая после этого стала заниматься защитой интересов России повсеместно. Поэтому ЧВК "Вагнер"», — приводит пресс-служба компании «Конкорд» слова Пригожина.
Предприниматель отметил, что не видит смысла в спорах вокруг упоминания ЧВК «Вагнер», а также с иронией посоветовал обратиться к Поддубному за разъяснениями о присутствии тех или иных формирований на передовой.