«Непозволительный ультиматум»: Сосновский рассказал об ошибке Бербок накануне визита в Китай

Визит главы МИД Германии Анналены Бербок в КНР закончится провалом из-за жесткой антикитайской риторики. Такой вывод сделал главный редактор немецкого издания World Economy, политолог Александр Сосновский.
По его мнению, одной из основных целей поездки Бербок в Пекин станет подтверждение единой позиции ЕС в отношении Поднебесной.
«После визита Макрона она будет представлять некую совместную европейскую платформу. Но эта версия вызывает сомнения, так как неясно, кто мог согласовать такую платформу», — подчеркнул эксперт.
Однако успехи этого предприятия крайне малы, отметил Сосновский. Аналитик обратил внимание на то, что даже в немецкой прессе Бербок называют «самым антикитайским министром всех времен и народов».
«Она в течение многих лет входила в Amnesty International и как раз работала очень активно в той самой группе, которая критиковала Китай за нарушения прав человека. Но мы знаем, что у китайцев очень хорошая память», — заметил политолог.
Более того, недавние заявления главы МИД Германии загнали ее в собственную же ловушку, добавил Сосновский.
«Анналена Бербок сказала непозволительные вещи для министра иностранных дел. Она фактически уже поставила ультиматум Китаю: если вы будете на стороне России, если вы не встанете "на сторону добра", как она выразилась, и не будете осуждать Россию, а еще будете помогать, то ни о каком разговоре речи быть не может», — резюмировал он.
Ранее политолог Александр Рар заявил, что визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай разделил европейские элиты на две части.