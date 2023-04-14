Кедми: поражение на Украине станет смертельным ударом для США

Соединенные Штаты не обладают достаточным количеством военных, экономических и политических сил, чтобы сохранить свое влияние по всему миру. Такой вывод сделал бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в программе «Полный контакт».
По его словам, процесс ослабления зоны влияния Вашингтона уже заметен на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе. Кедми уверен, что следующей «станцией» будет Европа. Аналитик привел в пример недавнее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который призвал страны Евросоюза «надеяться на себя» и «искать свой путь развития».
Такое положение дел крайне опасно для Соединенных Штатов, считает политолог. По его словам, Вашингтон в настоящее время использует все ресурсы для удержания контроля над Старым Светом.
«Поражение американцев и их союзников на Украине — это практически смертельный удар по положению США в Европе», — резюмировал Кедми.
Ранее советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Козаков заявил, что Белый дом поставил все на кон в конфликте на Украине. По его мнению, американские демократы в преддверии приближающихся президентских праймериз в США остро нуждаются хотя бы в частичном успехе украинского наступления.