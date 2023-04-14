Кедми: поражение на Украине станет смертельным ударом для США

По его словам, процесс ослабления зоны влияния Вашингтона уже заметен на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе. Кедми уверен, что следующей «станцией» будет Европа. Аналитик привел в пример недавнее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который призвал страны Евросоюза «надеяться на себя» и «искать свой путь развития».