Оскорбление в прямом эфире обернулось для Норкина жалобой в Роскомнадзор

Гости передачи обсудили письмо политического деятеля в ведомство с просьбой возбудить дело по госизмене в отношении актрисы Лии Ахеджаковой. Беседа внезапно переросла в спор, из-за которого Бородину пришлось покинуть зал под оскорбления Норкина. После этого инцидента активист написал жалобу в Роскомнадзор с просьбой проверить НТВ и телеведущего.