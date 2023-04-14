Оскорбление в прямом эфире обернулось для Норкина жалобой в Роскомнадзор

Скандал в эфире программы «Место встречи» закончился для телеведущего Андрея Норкина жалобой в Роскомнадзор. Автором обращения стал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Гости передачи обсудили письмо политического деятеля в ведомство с просьбой возбудить дело по госизмене в отношении актрисы Лии Ахеджаковой. Беседа внезапно переросла в спор, из-за которого Бородину пришлось покинуть зал под оскорбления Норкина. После этого инцидента активист написал жалобу в Роскомнадзор с просьбой проверить НТВ и телеведущего.
Стоит отметить, что, помимо Ахеджаковой и Норкина, объектами жалоб Бородина становились певцы Алла Пугачева и Валерий Меладзе, актер Данила Козловский и другие российские артисты.