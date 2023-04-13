«Передаем ему «голубую метку»»: Пригожин ответил Евросоюзу на введение санкций против РИА ФАН и ЧВК «Вагнер»

Основатель «оркестра» Евгений Пригожин иронично ответил на сообщения о включении РИА ФАН и ЧВК «Вагнер» в черный список Евросоюза.
Журналисты попросили бизнесмена дать комментарий по поводу решения ЕС от 13 апреля ввести санкции в отношении Федерального агентства новостей и «музыкантов». В ответ предприниматель вспомнил анекдот про пиратов.
«Не знаю, что такое "черный список", знаю, что у пиратов была "черная метка". Анекдот есть такой, когда один пират приходит к другому и говорит:
— Мне передали голубую метку, знаешь ли ты, что это такое?
— Не черная, но тоже ничего хорошего.
Поэтому мы включаем Евросоюз в "голубой список" и передаем ему "голубую метку"», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.
Ранее бизнесмен заявил, что введенный Евросоюзом в феврале отдельный блок санкций никак не повлияет на деятельность ЧВК «Вагнер». По словам Пригожина, «оркестр» продолжит закупать необходимое для работы оружие натовского образца по налаженным с европейскими производителями каналам.