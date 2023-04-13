«Передаем ему «голубую метку»»: Пригожин ответил Евросоюзу на введение санкций против РИА ФАН и ЧВК «Вагнер»

Ранее бизнесмен заявил, что введенный Евросоюзом в феврале отдельный блок санкций никак не повлияет на деятельность ЧВК «Вагнер». По словам Пригожина, «оркестр» продолжит закупать необходимое для работы оружие натовского образца по налаженным с европейскими производителями каналам.