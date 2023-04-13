Пригожин в письме к Володину назвал проблемы Петербурга, появившиеся на фоне управленческих провалов Беглова

Бизнесмен Евгений Пригожин написал обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором перечислил проблемы Санкт-Петербурга, появившиеся из-за провалов в управлении городом губернатора Александра Беглова.
В своем обращении Пригожин назвал системные проблемы Северной столицы, которые давно не решаются местными властями. Смольный провалил транспортную и мусорную реформы, уборку территорий. Население жалуется на необоснованное повышение взносов на капитальный ремонт, стоимости услуг ЖКХ, отсутствие развития метрополитена и надлежащего содержания дорог, объектов культурного наследия, нехватку детских садов и школ.
«Кроме того, в Санкт-Петербурге наблюдается рост уровня коррупции, кумовства, а также ухудшение инвестиционного климата. Таким образом, действующее правительство города во главе с губернатором фактически дискредитировало себя и окончательно подорвало доверие горожан, не только к себе, но и к власти в целом», — заявил Пригожин в обращении, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».
Постоянные жалобы привели к тому, что Беглов имеет беспрецедентно низкий электоральный рейтинг, а в регионе растет социальная напряженность, что недопустимо на фоне проведения спецоперации. При этом в законе отсутствует механизм отставки главы субъекта России, который утратил доверие населения, хотя, согласно Конституции, именно народ является источником власти.
«На основании изложенного прошу рассмотреть возможность подготовки и принятия в Государственной думе Российской Федерации законопроекта, предусматривающего внесение поправок в Закон N°414-Ф3, позволяющих досрочное прекращение полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в случае, если будет собрано не менее 10 процентов подписей избирателей за его отставку, с последующим проведением досрочного переизбрания (в настоящее время в Санкт-Петербурге 3 910 916 избирателей)», — добавил бизнесмен.
Ранее Пригожин обращался к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Беглова из-за нежелания власти содействовать сохранению культурных объектов Северной столицы. В данный момент в городе около 850 зданий находятся в состоянии разрушения, но градоначальник не спешит исправлять плачевную ситуацию.