Пригожин в письме к Володину назвал проблемы Петербурга, появившиеся на фоне управленческих провалов Беглова

Постоянные жалобы привели к тому, что Беглов имеет беспрецедентно низкий электоральный рейтинг, а в регионе растет социальная напряженность, что недопустимо на фоне проведения спецоперации. При этом в законе отсутствует механизм отставки главы субъекта России, который утратил доверие населения, хотя, согласно Конституции, именно народ является источником власти.