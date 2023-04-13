«Чушь абсолютная»: Пригожин резко отозвался на «идентификацию вагнеровцев» предателем Медведевым

Напомним, на видеозаписи, о которой идет речь, обезглавливают украинского военнослужащего. Ранее Пригожин прокомментировал кадры и отметил, что плохо, когда людям отрезают головы. Однако бизнесмен не нашел доказательств присутствия бойцов ЧВК «Вагнер» на видео или подтверждений того, что это происходило под Бахмутом.