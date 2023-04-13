«Чушь абсолютная»: Пригожин резко отозвался на «идентификацию вагнеровцев» предателем Медведевым

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на информацию, что предатель Андрей Медведев якобы идентифицировал «музыкантов» на видео с казнью украинского военнопленного. Бизнесмен резко отозвался об этом человеке и напомнил, что тот провел в ЧВК «Вагнер» всего два дня.
Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин (признан в РФ иноагентом) утверждает, что на распространившейся в Сети видеозаписи с убийством украинского солдата будто бы присутствуют бойцы ЧВК «Вагнер». По его словам, это определил Медведев.
Пригожин напомнил, что уже делал заявление насчет видео с казнью. На этих кадрах никаким образом не идентифицируются ни ЧВК «Вагнер», ни Бахмут, подчеркнул бизнесмен.
Осечкин же является лжецом, напомнил основатель «оркестра». А что касается Андрея Медведева, то он и вовсе пробыл в рядах ЧВК «Вагнер» всего два дня, поэтому вряд ли мог идентифицировать кого-то на видео.
«Чушь абсолютно полная. Действительности она не соответствует», — заявил основатель «оркестра» на аудиозаписи, опубликованной пресс-службой «Конкорда».
Напомним, на видеозаписи, о которой идет речь, обезглавливают украинского военнослужащего. Ранее Пригожин прокомментировал кадры и отметил, что плохо, когда людям отрезают головы. Однако бизнесмен не нашел доказательств присутствия бойцов ЧВК «Вагнер» на видео или подтверждений того, что это происходило под Бахмутом.
Видео с казнью также комментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал эти кадры ужасными, однако призвал для начала установить их достоверность.