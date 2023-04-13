Помощник Путина Мединский признался, что чувствует «огромную любовь» к Украине

Помощник президента России Владимир Мединский дал понять, что испытывает «огромную любовь» к Украине. Об этом проинформировал Telegram-канал «Расстрига».
Он напомнил, что украинское государство представляет собой «неотъемлемую часть Русского мира». Одновременно с этим советник российского лидера признался, что не чувствует негатива по отношению к соседней стране и ее жителям.
«Мне глубоко симпатичен украинский народ... И я испытываю огромную любовь к этой земле и к ее истории, и к ее героическому прошлому», — добавил Мединский.
Ранее стало известно, что Москве не поступили предложения о перемирии на время Пасхи от Киева. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат сочла маловероятным получение подобных инициатив в дальнейшем.