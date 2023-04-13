Вашингтон бессилен в своих судорожных попытках добиться от Москвы отказа от защиты национальных интересов, что лишь подтверждают новые санкции. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Дипломат напомнил о введении ограничений против детско-юношеских патриотических организаций. Такой мерой США пытаются «зарубить на корню любовь россиян к родине», однако и эти попытки оказываются безуспешными, отметил он.
«Судорожные попытки Вашингтона "наказать" Россию лишь подтверждают бессилие местных властей добиться отказа нашей страны от защиты жизненно важных национальных интересов», — заявил Антонов.
Примечательно, что новыми ограничениями США осложняют жизнь своим европейским союзникам, добавил дипломат. Все усилия в данном направлении наносят урон лишь репутации Вашингтона, а не «наказывают» Россию.