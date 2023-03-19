«Честь им и хвала». Как прошли похороны бойцов ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе

По мнению главы города, Горячий Ключ является курортом, а потому якобы не подходит для массовых захоронений защитников отечества. Возмутительное поведение чиновника вызвало шквал критики не только со стороны родственников погибших, но и среди других российских граждан — Белопольскому предложили собрать вещи и поехать в Донбасс, чтобы лично познакомиться со всеми сложностями воинского дела.