«Честь им и хвала». Как прошли похороны бойцов ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе

Жуткий скандал разразился в краснодарском Горячем Ключе — местный градоначальник Сергей Белопольский по ему одному известным причинам решил запретить похороны восьмерых бойцов ЧВК «Вагнер», погибших в ходе специальной военной операции России на Украине.
По мнению главы города, Горячий Ключ является курортом, а потому якобы не подходит для массовых захоронений защитников отечества. Возмутительное поведение чиновника вызвало шквал критики не только со стороны родственников погибших, но и среди других российских граждан — Белопольскому предложили собрать вещи и поехать в Донбасс, чтобы лично познакомиться со всеми сложностями воинского дела.
Сам основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подчеркнул, что похороны обязательно пройдут в полном соответствии с завещаниями бойцов — даже несмотря на препятствия со стороны местной администрации.
Тем более, что действия главы города являются незаконными, так как напрямую нарушают Конституцию РФ, а также федеральный закон «О погребении и похоронном деле».
Свое слово он сдержал — траурные мероприятия начались сегодня, в 10 часов утра, в станице Бакинской. Проститься с бойцами и поддержать родственников погибших пришли сотни людей, в том числе и Совет ветеранов Горячего Ключа.
«Мы с народом. Мы хотим достойно похоронить наших ребят. <...> Честь им и хвала. Царствие им небесное. Мы гордимся ими», — заявил председатель Виталий Грудков.
Граждане, пришедшие проститься с героями, возложили к их могилам цветы и проводили защитников в последний путь. Место нашлось и для творчества — желающие могли, например, прочитать свои стихи в память погибших или просто поделиться своими чувствами.
«О том, какой мы — русский народ — все-таки внутри патриотичный. Даже привели пример, что во всей Франции, там, может быть пять поэтов наберется, а у нас только 90 человек собрались на патриотические чтения. <...> Там было много поэтов, которые постоянно ездили "за ленточку". Вы знаете, вот это чувство патриотизма, которое я ощущала там, я ощущала вчера, я ощущаю сегодня... Вы знаете, это настолько мощно, это так подпитывает нас, нашу русскую душу», — рассказал одна из местных жительниц, перед тем как прочитать стихи собственного сочинения.
«Дорогие товарищи, братья и сестры. Мы собрались здесь, чтобы почтить память наших детей, которые отдали все самое дорогое, что у них есть, — жизнь. Спасибо бойцам ЧВК «Вагнер». Мы приехали издалека специально, чтобы сказать, что мы все с вами. Спасибо вам большое за все, что вы делаете ради нас», — поделился один из участников церемонии.
Несмотря на открытый формат мероприятия — Евгений Пригожин неоднократно заявлял, что посетить траурную церемонию может любой желающий — ни глава города, ни представители региональных властей, прийти не решились. По словам участников процессии, для этого местным чиновникам явно не хватает ни мужества, ни совести.
Однако один муниципальный депутат все-таки пришел, хотя и был освистан. Под крики "позор" Даниил Фоминых принес извинения за действия местной администрации.
Он пояснил, что считает сложившуюся ситуацию неприемлемой, более того, по его словам, «самого подобного разговора не должно было быть вообще». Он также подтвердил, что из городских властей никто на мероприятии не присутствовал.
Желание народа почтить память своих защитников не смогли сдержать ни подлость местных чиновников, ни бюрократические проволочки — всех восьмерых бойцов ЧВК Вагнер проводили в последний путь именно там, где они хотели, под оружейные залпы, как и должно чествовать героев.
Сам Евгений Пригожин поблагодарил всех принявших участие в церемонии прощания, а также подчеркнул, что совершить задуманное получилось именно благодаря совместным усилия большого количества неравнодушных людей.
«Спасибо всем тем, кто поддерживал нас и заставил администрацию Горячего ключа не препятствовать похоронам бойцов ЧВК "Вагнер" на кладбище в станице Бакинская. Спасибо всем, кто пришел и тем, кто поддерживал нас вчера. Мы заставили этих подонков спрятаться у себя в кабинетах и не препятствовать нам в этом. Когда мы вместе, мы можем многое. Ваша поддержка очень нужна и важна не только бойцам ЧВК "Вагнер" в этой тяжелой, беспощадной войне, но и тем, кто воюет бок о бок рядом с нами. Спасибо за вашу поддержку от всех бойцов», — заявил он.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил жалобу на имя председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина из-за преступного поведения администрации Горячего Ключа, отказавшей в проведении похорон добровольцам, погибшим на СВО. В письме он призвал ввести для чиновников наказание.