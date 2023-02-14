В Хабаровском крае дети-сироты будут получать на карманные расходы в 20 раз больше

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил увеличить сумму, выделяемую на личные расходы детям-сиротам в 20 раз. Если сейчас они получают на эти цели от 30 до 150 рублей в месяц, то будут получать от 600 до 3 000 рублей.
Об этом глава региона заявил на заседании краевого правительства. Он назвал такие выплаты, установленные, кстати, еще в 2017 году, крайне низкими и несерьезными, передает сетевое издание PROkhab.ru. Михаил Дегтярев отметил, что правительство региона в силах поднять эти выплаты сразу в 20 раз и поручил главам профильных комитетов в кратчайшие сроки проработать этот вопрос и увеличить в указанных пределах выплаты для ребят всех возрастов.
Также глава региона уточнил, что величину выплат на личные расходы для детей-сирот необходимо привязать к размеру прожиточного минимума для детей Хабаровского края, который сейчас составляет 21 120 рублей. Это позволит в будущем автоматически индексировать все выплаты в плановом порядке.