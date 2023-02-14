В Хабаровском крае дети-сироты будут получать на карманные расходы в 20 раз больше

Об этом глава региона заявил на заседании краевого правительства. Он назвал такие выплаты, установленные, кстати, еще в 2017 году, крайне низкими и несерьезными, передает сетевое издание PROkhab.ru. Михаил Дегтярев отметил, что правительство региона в силах поднять эти выплаты сразу в 20 раз и поручил главам профильных комитетов в кратчайшие сроки проработать этот вопрос и увеличить в указанных пределах выплаты для ребят всех возрастов.