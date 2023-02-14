Доходы жителей Забайкалья планируют поднять в 2,5 раза к 2035 году

Как информирует сетевое издание ZabNews, реальная денежная прибыль местных жителей значительно увеличится к 2035 году. В планах заложен рост доходов забайкальцев в 2,5 раза, а уровень бедности к этому времени должен сократиться в три раза, подчеркнул Петраков.