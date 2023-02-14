Доходы жителей Забайкалья планируют поднять в 2,5 раза к 2035 году

Реальные доходы населения в Забайкальском крае через 12 лет возрастут в 2,5 раза. Об этом сообщил министр по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию региона Владимир Петраков.
Как информирует сетевое издание ZabNews, реальная денежная прибыль местных жителей значительно увеличится к 2035 году. В планах заложен рост доходов забайкальцев в 2,5 раза, а уровень бедности к этому времени должен сократиться в три раза, подчеркнул Петраков.
По словам чиновника, вместе с уровнем жизни населения в крае увеличится и ее продолжительность. Таким образом, жизнь обитателей региона станет на 11 лет длиннее, нежели в настоящее время, добавил руководитель ведомства.