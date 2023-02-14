Мэр Львова Садовой заявил, что в области почти не осталось работающих электроподстанций

Работающих электроподстанций практически не осталось во Львовской области и столице региона. Об этом сообщил мэр украинского города Андрей Садовой.
По его словам, электроснабжение стало острой проблемой для жителей региона. Кроме того, во Львовской области разрушены и другие объекты критической инфраструктуры. Некоторые из них уже не удастся отремонтировать.
«У нас уничтожены практически все электроподстанции в пределах Львова и области», — сообщил Садовой в беседе с «РБК-Украина».
Телеканал «360» сообщил, что украинцы пожаловались по рост платежей за электричество. При этом в регионах страны проходят регулярные отключения света.