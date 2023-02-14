Суд обязал продюсера Досталя вернуть Михалкову 300 тысяч евро из-за долга

Режиссер Никита Михалков отсудил у продюсера Владимира Досталя и его жены 300 тысяч евро из-за долга. Несколько лет назад супруги заняли у артиста около 25 миллионов рублей под расписку и не вернули.
Досталь занял 16 миллионов рублей у Михалкова в 2019 году. Он обещал, что вернет долг в этом же году, но не сдержал слова.
Кроме этого, задолжать у режиссера успела супруга продюсера. Займ составил около 8,6 миллиона рублей.
Сообщается, что за четыре года супруги не заплатила ни копейке Михалкову. В связи с этим, сценарист обратился в суд.
В результате судебного процесса, Досталя и его супругу обязали выплатить кинорежиссеру долг. Сумма составила 22 миллиона рублей, передает Telegram-канал Mash.