«Они очень боятся». Корнилов объяснил слова Кулебы о «великих событиях» в ООН

Обещания МИД Украины, что 24 февраля станет днем «великих событий», которые «Россия запомнит надолго», связаны с убежденностью Киева в том, что российская армия готовит к годовщине начала спецоперации большое наступление.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог и публицист, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал некие «великие события», которые состоятся 23-24 февраля в Нью-Йорке. По его словам, в эти дни «на всех уровнях» будет озвучено много важных политических сигналов, будут приняты решения по санкциям и по оружию, а также будут выражены символы единства.
«Россия запомнит этот день», – пообещал Дмитрий Кулеба.
Комментируя эти угрозы, Владимир Корнилов предположил, что украинская сторона сама слишком сильно боится подступающей годовщины начала российской специальной военной операции и все ее действия вызваны именно этим страхом.
«Во-первых, в Киеве сами все время ждут каких-то потрясений. Они под годовщину ждут какого-то резкого движения российских вооруженных сил. Они очень боятся, пугают Запад и себя последние несколько недель тем, что Россия "обязательно" к 24 февраля будет проводить широкомасштабные наступления, операции. Но мы же понимаем, что все наши операции уж точно не под конкретные даты планируются», – отметил Владимир Корнилов.
А говоря о «великих событиях», обещанных украинским внешнеполитическим ведомством, политолог выразил уверенность, что это будет всего лишь очередная антироссийская резолюция Генеральной ассамблеи ООН.
Как напомнил Владимир Корнилов, по поводу Украины собирают Совет безопасности ООН и выносят на ГА всемирной организации очередную антироссийскую резолюцию.
«Они же сейчас нашли для себя способ давления на Россию: поскольку в Совбезе мы с китайцами накладываем вето на все антироссийские резолюции, то они выносят их на Генассамблею ООН, и там большинством голосуют за резолюции, осуждающие Россию, требующие что-то от России. При этом украинская сторона пытается это представить как "обязательное для всех решение". "Это же ООН!", – говорят нам в Киеве», – напомнил эксперт.
Но при этом, добавил он, в тех случаях когда Генассамблея ООН принимает, например, антиизраильскую резолюцию, те же самые страны, и в том числе США, заявляют, что эти резолюции не обязательны к исполнению так как носят исключительно рекомендательный характер.
Таким образом, заключил Корнилов, можно ожидать, что обещанные Кулебой «великие события» ограничатся очередной резолюцией ГА ООН, осуждающей «российскую агрессию», и возможно, будет приняты дополнительные «пакетики» санкций. Но шуму из всего этого будет много, уверен политолог.