«Они очень боятся». Корнилов объяснил слова Кулебы о «великих событиях» в ООН

Но при этом, добавил он, в тех случаях когда Генассамблея ООН принимает, например, антиизраильскую резолюцию, те же самые страны, и в том числе США, заявляют, что эти резолюции не обязательны к исполнению так как носят исключительно рекомендательный характер.