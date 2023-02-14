Депутат Нилов опроверг ведение Жириновским дневников с предсказаниями

Покойный основатель ЛДПР Владимир Жириновский делился предсказаниями лишь на камеру или диктофон, не ведя никаких дневников. Об этом сообщил замглавы фракции политсилы в Госдуме Ярослав Нилов.
В беседе с ТАСС депутат отметил, что в последнее время в Сети появилось много публикаций о «дневниках Жириновского». Он подчеркнул, что все пророчества покойного политика имеются в публичном доступе.
«Я подтверждаю, что Жириновский не имел никаких дневников пророчеств», — подчеркнул Нилов.
Ранее в Сети появилось предсказание Владимира Жириновского о землетрясениях в Турции. Еще в 2013 году он утверждал, что западные страны обладают возможностью организовать любые стихийные бедствия, особенно в Азии или Африке.