Магазины в Одессе продают валентинки с изображением горящего Дома профсоюзов

Изображение горящего Дома профсоюзов в Одессе стали печатать на открытках ко Дню святого Валентина. Их продают в магазинах на Украине.
Фотография с открыткой распространилась в социальных сетях. По предварительным данным, она сделана в одном из книжных магазинов Одессы, передает «Украина.ру».
«От тебя мое сердце пылает, как Дом Профсоюзов», — написано на открытке.
Напомним, что пожар в одесском Доме Профсоюзов произошел 2 мая 2014 года. По разным сведениям там погибли от 40 до 100 человек.
Телеканал «360» сообщил, что в рамках кампании по «дерусификации» в Одессе решили переименовать батон. Название Потемкинский изменили на Гетманский.