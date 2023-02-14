Британцы предсказали провал попытке Байдена «переиграть» Путина в Польше

Визит в Варшаву станет провалом президента США Джо Байдена, считают читатели издания The Times.
По их мнению, американский лидер постарается убедить союзников в агрессивности Москвы. Но даже визит «в самую русофобскую страну ЕС» не поможет ему эту сделать, уверены британские пользователи.
«Старина Байдена решил <...> в очередной раз убедить всех в "преступлениях" РФ и том, как все европейцы хотят поддержать Украину. Ложь обыкновенная: все уже поняли, что разжигает войну на Украине именно Вашингтон, поэтому оставьте себе этот дешевый спектакль!» – отметил один из читателей.
По мнению комментаторов, российский лидер Владимир Путин на фоне Байдена выглядит «истинным стратегом и защитником обычных украинцев». Также они призвали лидера США отправиться на покой ради окончания конфликта.