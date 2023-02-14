Фондовый эксперт рассказал о причинах роста курса евро

Недавно курс евро составил более чем 79 рублей впервые с 25 апреля. Такая тенденция связана с решением Федеральной резервной службы (ФРС) США и российской экономикой, передает РИАМО мнение эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера.
Решение ФРС снизить ключевую ставку положительно повлияло на евро. Также в пользу европейской валюты сыграла экономическая ситуация в России. На сегодняшний день рубль более ослаблен к зарубежным валютам, хотя это и временная ситуация. Однако это тоже позитивно отражается на курсе европейской нацвалюты.
Первой целью восстановления российского рубля, по словам эксперта, является отметка в 77 рублей за евро. Действия ЦБ РФ по ключевой ставке и рост стоимости нефти могут сыграть в пользу этого.