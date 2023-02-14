Фондовый эксперт рассказал о причинах роста курса евро

Решение ФРС снизить ключевую ставку положительно повлияло на евро. Также в пользу европейской валюты сыграла экономическая ситуация в России. На сегодняшний день рубль более ослаблен к зарубежным валютам, хотя это и временная ситуация. Однако это тоже позитивно отражается на курсе европейской нацвалюты.