С Новым Годом!

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева освободили из исправительной колонии

Происшествия
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева освободили из исправительной колонии

Стало известно, что бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева освободили из исправительной колонии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Напомним, что экс-глава государства был фигурантом уголовного дела, согласно которому был приговорен к 11 годам лишения свободы. Ранее сообщалось, что материалы производства в отношении Атамбаева были отправлены на повторное рассмотрение.

На том, чтобы Верховный суд Киргизии еще раз рассмотрел дело бывшего президента, ходатайствовали адвокаты политика. Алмазбек Атамбаев занимал пост первого лица азиатской республики с 2011 по 2017 год, а в 2019 году был лишен президентской неприкосновенности и задержан по делу о коррупции.

#алмазбек атамбаев #киргизия #бывший президент #уголовное дело #повторное рассмотрение #суд

Трансляция медиагруппы "Патриот"