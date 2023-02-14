Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева освободили из исправительной колонии

На том, чтобы Верховный суд Киргизии еще раз рассмотрел дело бывшего президента, ходатайствовали адвокаты политика. Алмазбек Атамбаев занимал пост первого лица азиатской республики с 2011 по 2017 год, а в 2019 году был лишен президентской неприкосновенности и задержан по делу о коррупции.