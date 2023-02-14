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Автор Bloomberg обнулил важность ускоренного присоединения Украины к ЕС

Политика
Автор Bloomberg обнулил важность ускоренного присоединения Украины к ЕС

Ускорение процесса вступления Украины в Европейский союз, в отличие от военной помощи ВСУ, не является неотложной и жизненно важной процедурой. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Автор статьи отметил, что поспешное присоединение Киева к объединению может вовсе обернуться эскалацией конфликта в регионе.

«Сохранение поставок оружия и снаряжения является неотложным и жизненно важным, но ускорение переговоров о членстве в ЕС не является ни тем, ни другим», — сказано в публикации.

Напомним, ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев надеется на старт переговоров о членстве в ЕС в текущем году.

#евросоюз #Украина # Bloomberg

Трансляция медиагруппы "Патриот"