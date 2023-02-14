El País: США и КНР вступили в жесткую борьбу за мировое господство

Новая холодная война возникла между двумя геополитическими гигантами — Китаем и Соединенными Штатами. Оба государства стремятся показать свое влияние и завладеть мировым господством, передает издание El País.
Первыми отголосками грядущего противостояния стало решение Вашингтона убедить НАТО включить КНР в стратегическую концепцию на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, США взяли на себя финансирование милитаризации Тайваня. В ответ Пекин подписал стратегическую декларацию с Москвой, напомнил автор.
«Мы наблюдаем большую стратегическую конкуренцию между США и Китаем, которые играют не только на своей шахматной доске, но и на глобальной», — уверены в El País.
Ранее сообщалось, что КНР обогнала США по количеству пусковых установок для межконтинентальных ракет. Об этом сообщает издание WION.