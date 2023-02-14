El País: США и КНР вступили в жесткую борьбу за мировое господство

Первыми отголосками грядущего противостояния стало решение Вашингтона убедить НАТО включить КНР в стратегическую концепцию на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, США взяли на себя финансирование милитаризации Тайваня. В ответ Пекин подписал стратегическую декларацию с Москвой, напомнил автор.