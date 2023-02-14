Politico: у США нет лишних ракет ATACMS для поставок Украине

Власти США оповестили Украину о том, что не станут передавать ей ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 километров, пишет Politico.
Проблема заключается в том, что у американской стороны нет излишка этих вооружений. Поставки дальнобойных ракет могут привести к истощению арсеналов ВС США и подорвать их боеготовность.
«Мы всегда оцениваем нашу собственную боеготовность и наш собственный арсенал, предоставляя при этом Украине то, что ей необходимо», — сказано в сообщении.
При этом в Пентагоне добавили, что существуют другие способы предоставить украинским военным возможности для нанесения ударов по целям.