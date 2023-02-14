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Politico: у США нет лишних ракет ATACMS для поставок Украине

Армия
Politico: у США нет лишних ракет ATACMS для поставок Украине

Власти США оповестили Украину о том, что не станут передавать ей ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 километров, пишет Politico.

Проблема заключается в том, что у американской стороны нет излишка этих вооружений. Поставки дальнобойных ракет могут привести к истощению арсеналов ВС США и подорвать их боеготовность.

«Мы всегда оцениваем нашу собственную боеготовность и наш собственный арсенал, предоставляя при этом Украине то, что ей необходимо», — сказано в сообщении.

При этом в Пентагоне добавили, что существуют другие способы предоставить украинским военным возможности для нанесения ударов по целям.

#ATACAMS #ракеты #Украина

Трансляция медиагруппы "Патриот"