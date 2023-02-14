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AT: США и их союзники оказались в опасности из-за действий Белого дома на Украине

Политика
AT: США и их союзники оказались в опасности из-за действий Белого дома на Украине

Западные страны оказались в опасности из-за необдуманной помощи Белого дома киевскому режиму. Возмущение по этому поводу высказал журналист Эл Биненфелд в материале для The American Thinker.

Обозреватель пришел в недоумение из-за того, что политика Вашингтона строится исключительно вокруг украинского государства. США накачивают Киев вооружением и финансами, закрыв глаза на последствия своих необдуманных поступков. Такие действия, по мнению автора издания, лишают США и весь Запад возможностей на самозащиту.

«Благодаря администрации Байдена ресурсы Соединенных Штатов теперь ограничены, и нам приходится очень тщательно выбирать друзей», — возмутился Биненфелд.

Ранее стало известно о планах Вашингтона выделить Киеву новый пакет помощи. На этот раз США собираются направить Украине 10 миллиардов долларов.

#США #Украина #запад #киев

Трансляция медиагруппы "Патриот"