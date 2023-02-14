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В Норвегии сообщили о первом за 30 лет выходе кораблей ВМФ РФ с ядерным оружием в море

Армия
В Норвегии сообщили о первом за 30 лет выходе кораблей ВМФ РФ с ядерным оружием в море

Норвежская разведка доложила, что корабли российского ВМФ впервые за 30 лет выходят в море с ядерным оружием на борту.

Норвежская разведывательная служба (NIS) сообщила, что впервые за несколько десятилетий был зафиксирован выход кораблей Северного флота, оснащенных тактическим ядерным оружием, в море. Отмечается, что со времен холодной войны о подобных случаях известно не было.

«Центральная часть ядерного потенциала размещена на подлодках Северного флота и надводных кораблях», — сказано в сообщении.

В докладе также подчеркивается, что ядерное оружие представляет особую угрозу в вариантах операций с участием стран НАТО.

#северный флот #вмф рф #ядерное оружие

Трансляция медиагруппы "Патриот"