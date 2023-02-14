В Норвегии сообщили о первом за 30 лет выходе кораблей ВМФ РФ с ядерным оружием в море

Норвежская разведывательная служба (NIS) сообщила, что впервые за несколько десятилетий был зафиксирован выход кораблей Северного флота, оснащенных тактическим ядерным оружием, в море. Отмечается, что со времен холодной войны о подобных случаях известно не было.