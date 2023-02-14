В Норвегии сообщили о первом за 30 лет выходе кораблей ВМФ РФ с ядерным оружием в море

Норвежская разведка доложила, что корабли российского ВМФ впервые за 30 лет выходят в море с ядерным оружием на борту.
Норвежская разведывательная служба (NIS) сообщила, что впервые за несколько десятилетий был зафиксирован выход кораблей Северного флота, оснащенных тактическим ядерным оружием, в море. Отмечается, что со времен холодной войны о подобных случаях известно не было.
«Центральная часть ядерного потенциала размещена на подлодках Северного флота и надводных кораблях», — сказано в сообщении.
В докладе также подчеркивается, что ядерное оружие представляет особую угрозу в вариантах операций с участием стран НАТО.