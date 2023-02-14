Экономист Юденков раскрыл политическую причину роста курса валют

Курс рубля обновил апрельские минимумы к доллару и евро. По данным Московской биржи на 14 февраля (10:51 по мск) доллар торгуется за 73,94 рублей, евро — за 79,34 рублей.
Профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков в беседе с «Политикой Сегодня» заявил, что в конце февраля—марте положение валют «будет более менее стабильным».
«Плюс-минус рубль и по доллару, и по евро. Лично я особых скачков не ожидаю, если что-то такое не произойдет на рынке или даже не на рынке, все упирается в развитие спецоперации [на Украине — прим. ред.]. <...> Честно говоря, для меня было неожиданно, что рубль так просел», — сказал экономист.
Юденков объяснил, что нынешний скачок произошел из-за санкций на российскую нефть, что можно назвать не экономической, а политической причиной. Эксперт считает, что ограничительные меры исчерпали себя в том виде, в котором они подразумевались, и пока страны Запада не введут новые санкции, курс евро и доллара будет на том же уровне с небольшими колебаниями.
Ранее в беседе с «Банки.ру» начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко прогнозировал, что к середине 2023 года стоимость доллара и евро может достигнуть пиковых значений, но к концу года будет постепенно снижаться.
Согласно прогнозу эксперта, среднее значение американской валюты будет колебаться от 67 до 72 рублей, а европейской — от 70 до 75 рублей. При этом Кравченко, как и Юденков, не исключил «выходы за переделы указанных ориентиров» из-за повышенной геополитической напряженности.