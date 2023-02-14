Экономист Юденков раскрыл политическую причину роста курса валют

Юденков объяснил, что нынешний скачок произошел из-за санкций на российскую нефть, что можно назвать не экономической, а политической причиной. Эксперт считает, что ограничительные меры исчерпали себя в том виде, в котором они подразумевались, и пока страны Запада не введут новые санкции, курс евро и доллара будет на том же уровне с небольшими колебаниями.