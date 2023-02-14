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Дмитрий Губерниев поддержал Романа Костомарова после новостей об ампутации кистей рук

Спорт
Дмитрий Губерниев поддержал Романа Костомарова после новостей об ампутации кистей рук

Комментатор Дмитрий Губерниев публично обратился к фигуристу Роману Костомарову, которому, по данным СМИ, ампутировали кисти рук. Телеведущий поддержал тяжелобольного спортсмена.

Костомаров продолжает бороться за жизнь. В прессе пишут, что несколько дней назад ему ампутировали стопу, а теперь поступила информация об удалении кистей рук.

Представители спорта и шоу-бизнеса переживают за состояние спортсмена. В стороне не остался и Губерниев.

«Господи, какой ужас. Ромушка, пожалуйста, держись», — написал он в своем Telegram-канале.

Олимпийский чемпион был госпитализирован в январе. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позже ситуация усугубилась гангреной. По последним данным, Костомаров лишился пальцев обеих рук, а не кистей.

#губерниев #костомаров #ампутация

Трансляция медиагруппы "Патриот"