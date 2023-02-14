Дмитрий Губерниев поддержал Романа Костомарова после новостей об ампутации кистей рук

Комментатор Дмитрий Губерниев публично обратился к фигуристу Роману Костомарову, которому, по данным СМИ, ампутировали кисти рук. Телеведущий поддержал тяжелобольного спортсмена.
Костомаров продолжает бороться за жизнь. В прессе пишут, что несколько дней назад ему ампутировали стопу, а теперь поступила информация об удалении кистей рук.
Представители спорта и шоу-бизнеса переживают за состояние спортсмена. В стороне не остался и Губерниев.
«Господи, какой ужас. Ромушка, пожалуйста, держись», — написал он в своем Telegram-канале.
Олимпийский чемпион был госпитализирован в январе. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позже ситуация усугубилась гангреной. По последним данным, Костомаров лишился пальцев обеих рук, а не кистей.