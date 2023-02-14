Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бездоказательными обвинения Молдавии в «плане России по дестабилизации» ситуации в республике. Комментарий дипломата опубликован на официальной странице ведомства.
Таким образом она отреагировала на заявление президента страны Майи Санду, что власти «подтверждают» сведения киевского режима о «плане России по дестабилизации».
«Подобные утверждения являются абсолютно необоснованными и бездоказательными», — отметила Захарова.
Напомним, о якобы российском «плане по дестабилизации в Молдавии» Майе Санду сообщил украинский президент Владимир Зеленский со ссылкой на спецслужбы.