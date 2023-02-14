Захарова: чрезмерные амбиции США ведут киевский режим к полном краху

По информации авторов Washington Post, госслужащие США оказывают давление на украинское руководство для того, чтобы оно более активно сражалось с российской армией в ходе спецоперации Кремля. По словам Захаровой, это доказывает тот факт, что лидеры западного мира намерены воевать с Москвой «до последнего украинца».