Чрезмерные амбиции американского руководства по ситуации на Украине ведут киевский режим к порогу краха. Такую точку зрения озвучила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
По информации авторов Washington Post, госслужащие США оказывают давление на украинское руководство для того, чтобы оно более активно сражалось с российской армией в ходе спецоперации Кремля. По словам Захаровой, это доказывает тот факт, что лидеры западного мира намерены воевать с Москвой «до последнего украинца».
«Американские неолибералы уничтожили Украину и истребляют украинский народ. Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам», — отметила дипломат.
Соответствующие выводы официальный представитель Министерства иностранных дел РФ сделала в своем Telegram-канале.