Дарья Донцова считает, что Роман Костомаров найдет в себе силы встать на протезы

Писательница, сценарист и телеведущая Дарья Донцова выразила надежду, что фигурист Роман Костомаров сможет встать на протезы. Она заявила, что спортсмену должен помочь его сильных характер.
Донцова рассказала, как однажды брала интервью у летчика, который лишился двух ног. Речь идет об Алексее Маресьеве.
«Здесь все в силе характера, если эта сила есть — а она есть — то он и на протезы встанет. Есть такие люди, которые просто запрещают себе умирать», — высказалась писательница в программе Леры Кудрявцевой.
Напомним, Костомаров был госпитализирован в январе я тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позже спортсмена ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Затем в прессе появилась информация, что ему ампутировали стопу из-за гангрены.