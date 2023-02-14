Дарья Донцова считает, что Роман Костомаров найдет в себе силы встать на протезы

Напомним, Костомаров был госпитализирован в январе я тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позже спортсмена ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Затем в прессе появилась информация, что ему ампутировали стопу из-за гангрены.