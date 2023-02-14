С Новым Годом!

В Киеве и Днепропетровской области Украины третий день подряд не отключают свет

Общество
В Киеве и Днепропетровской области Украины третий день подряд не отключают свет

Потребление электроэнергии не ограничивают в Киеве и Днепропетровской области Украины третий день подряд.

Компания «Укрэнерго» 14 февраля не предоставила никаких данных о возможных отключениях света. Об этом сообщили в энергохолдинге ДТЭК.

«Графики отключения на 14 февраля: "Укрэнерго" не предоставлял ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях», — говорится в сообщении.

Однако впоследствии стабилизационные отключения по графику все же возможны из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Например, во вторник без электричества останутся жители Одесской области.

В начале февраля Одессу полностью обесточило. Это произошло после серьезной аварии на подстанции, сообщает телеканал «360».

#киев #Украина #дтэк #свет

Трансляция медиагруппы "Патриот"