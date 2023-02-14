Журналисты Le Monde констатировали стойкость России перед западными санкциями

Российская экономика оказалась намного более стойкой, нежели ожидали на Западе. К такому выводу пришли журналисты Le Monde в опубликованном в номере комментарии по итогам развития экономики страны за последние 12 месяцев.
Они констатировали, что РФ избежала обвала экономики, которое пророчили западные страны в связи с девятью волнами санкций на протяжении года.
Деловая активность в России, отмечается в публикации, возрастет в текущем году на 0,3% и, вероятно, повысится на 2,1% в 2024 году. При этом как экономика еврозоны увеличится в следующем году всего на 1,6%, указали авторы материала.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на обращение глав республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других стран ввели масштабные санкции против Москвы.