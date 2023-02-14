С Новым Годом!

Журналисты Le Monde констатировали стойкость России перед западными санкциями

Экономика
Журналисты Le Monde констатировали стойкость России перед западными санкциями

Российская экономика оказалась намного более стойкой, нежели ожидали на Западе. К такому выводу пришли журналисты Le Monde в опубликованном в номере комментарии по итогам развития экономики страны за последние 12 месяцев.

Они констатировали, что РФ избежала обвала экономики, которое пророчили западные страны в связи с девятью волнами санкций на протяжении года.

Деловая активность в России, отмечается в публикации, возрастет в текущем году на 0,3% и, вероятно, повысится на 2,1% в 2024 году. При этом как экономика еврозоны увеличится в следующем году всего на 1,6%, указали авторы материала.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на обращение глав республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других стран ввели масштабные санкции против Москвы.

#антироссийские санкции #экономика россии #запад

Трансляция медиагруппы "Патриот"