Вопрос о полном разрыве дипломатических отношений Москвы и Софии в настоящий момент не актуален. Об этом рассказал сотрудник Министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон.
Соответствующей информацией он поделился в ходе общения с журналистом РИА Новости во вторник, 9 января. Инициатива о прекращении дипотношений не соответствует интересам народов двух государств, добавил дипломат. При этом Пилипсон напомнил, что достаточно часто Правительство Болгарии оказывается в первых рядах антироссийской кампании западного мира.
В настоящий момент Кремль планирует продолжать принимать выпады Софии против Москвы при помощи симметричных либо асимметричных мер.