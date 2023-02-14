МИД России указал на отсутствие нужды разрывать отношения с Болгарией

Соответствующей информацией он поделился в ходе общения с журналистом РИА Новости во вторник, 9 января. Инициатива о прекращении дипотношений не соответствует интересам народов двух государств, добавил дипломат. При этом Пилипсон напомнил, что достаточно часто Правительство Болгарии оказывается в первых рядах антироссийской кампании западного мира.