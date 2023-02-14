Журналисты выяснили, что фигурист Роман Костомаров остался без кистей рук

На прошлой неделе Костомарову, по некоторым данным, ампутировали стопу. К таким крайним мерам врачи прибегли из-за сепсиса. Некроз начался с нижних конечностей, поэтому медикам больше ничего не оставалась, кроме как сделать операцию. Также врачи сражались за руки спортсмена, но кисти тоже начали чернеть. Журналисты выяснили, что удалить пришлось теперь и их.