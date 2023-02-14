Журналисты выяснили, что фигурист Роман Костомаров остался без кистей рук

Фигуристу Роману Костомарову провели еще одну операцию по удалению конечностей. На этот раз олимпийский чемпион 2006 года остался без кистей рук.
На прошлой неделе Костомарову, по некоторым данным, ампутировали стопу. К таким крайним мерам врачи прибегли из-за сепсиса. Некроз начался с нижних конечностей, поэтому медикам больше ничего не оставалась, кроме как сделать операцию. Также врачи сражались за руки спортсмена, но кисти тоже начали чернеть. Журналисты выяснили, что удалить пришлось теперь и их.
«Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук», — рассказал источник в медицинских кругах kp.ru.
Пока нет официального подтверждения этой информации. Напомним, что Костомаров находится в больнице в Коммунарке. Туда он попал с тяжелой пневмонией.